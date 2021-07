Tour de France 2021 | Sonny Colbrelli non riesce a sprintare Foratura decisiva

(Di martedì 6 luglio 2021) Poteva essere la giornata giusta pere quella prima vittoria aldeche continua a farsi desiderare. Quest’oggi è stata la sfortuna a metterci lo zampino tra il campione italiano e il traguardo di Valence che gli ha regalato un amaro 17esimo posto. Difatti, è stata proprio una dannatissimaa 25 chilometri dal traguardo a rallentare la corsa del bresciano della Bahrain Victorius. Il tutto in una fase della tappa a dir poco concitata, con il gruppo allungatissimo e comandato da una Deceuninck-Quick Step che ha fatto di tutto per mettere in difficoltà gli altri velocisti, ...

de, Pogacar ancora in giallo La maglia gialla resta invece sulle spalle di Tadej Pogacar , che domani è chiamato ad offrire una nuova prova di forza nella tappa che prevede la doppia ...Di seguito il VIDEO della volata della decima tappa delde2021 , giunta al termine di una giornata relativamente tranquilla e priva di spunti particolari. Lo sloveno Tadej Pogacar ha ...Poco dopo, il gruppo si spezzava in tre tronconi, con però tutti i velocisti e gli uomini di classifica davanti Mark Cavendish, vista anche la strada in salita, preferiva risparmiare energie per il… ...ROMA. – Solo qualche mese fa sembrava un corridore finito. Senza contratto, a secco di vittorie da due anni e con 36 primavere sulle spalle, la parabola di “Cannonball”, come i suoi tifosi in patria c ...