Tienimi Bordone – Le scuse sono il rogito dei social (Di martedì 6 luglio 2021) Quando succedono quei drammi che per loro natura restano circoscritti a internet e a un paio di giorni: meglio aspettare e lasciare che si risolvano da soli Leggi su ilpost (Di martedì 6 luglio 2021) Quando succedono quei drammi che per loro natura restano circoscritti a internet e a un paio di giorni: meglio aspettare e lasciare che si risolvano da soli

Advertising

ilpost : Tienimi Bordone – Le scuse sono il rogito dei social - ilpost : Nell'episodio di oggi @matteobordone osserva che quando ci si mette 'in riva al fiume', o quando si 'prendono i pop… - bembureda : 'Non tutti i fiumi escono col buco', il #TienimiBordone del Lunedì di e con @matteobordone - ilpost : Tienimi Bordone – In riva al fiume coi popcorn - menodepressed : @janealmare Cancella, tienimi bordone -

Ultime Notizie dalla rete : Tienimi Bordone Tienimi Bordone - Le scuse sono il rogito dei social Quando succedono quei drammi che per loro natura restano circoscritti a internet e a un paio di giorni: meglio aspettare e lasciare che si risolvano da ...

Tienimi Bordone - In riva al fiume coi popcorn Si sta lì, si è pronti... e poi inaspettatamente la soddisfazione non arriva

Tienimi Bordone – Le scuse sono il rogito dei social Il Post Tienimi Bordone – Le scuse sono il rogito dei social Quando succedono quei drammi che per loro natura restano circoscritti a internet e a un paio di giorni: meglio aspettare e lasciare che si risolvano da soli ...

Tienimi Bordone – In riva al fiume coi popcorn Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e ...

Quando succedono quei drammi che per loro natura restano circoscritti a internet e a un paio di giorni: meglio aspettare e lasciare che si risolvano da ...Si sta lì, si è pronti... e poi inaspettatamente la soddisfazione non arrivaQuando succedono quei drammi che per loro natura restano circoscritti a internet e a un paio di giorni: meglio aspettare e lasciare che si risolvano da soli ...Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e ...