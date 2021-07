The Royals – Amori a Corte, la seconda stagione da stasera su Sky (Di martedì 6 luglio 2021) Dall'Inghilterra al Principato di Monaco, le grandi storie d'amore delle maggiori dinastie europee: i retroscena, gli intrighi e le passioni nelle Famiglie Reali da stasera su Sky! La vita, gli usi e costumi dei Reali rappresentano da sempre le più romantiche favole moderne, e come in ogni favola che si rispetti, l'ingrediente fondamentale è l'amore. Sarà questo il tema al centro della seconda edizione di The Royals - Amori a Corte, il programma che mostra intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee e che torna da stasera, 6 luglio, ogni martedì su Sky e NOW. Esperti e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) Dall'Inghilterra al Principato di Monaco, le grandi storie d'amore delle maggiori dinastie europee: i retroscena, gli intrighi e le passioni nelle Famiglie Reali dasu Sky! La vita, gli usi e costumi dei Reali rappresentano da sempre le più romantiche favole moderne, e come in ogni favola che si rispetti, l'ingrediente fondamentale è l'amore. Sarà questo il tema al centro dellaedizione di The, il programma che mostra intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee e che torna da, 6 luglio, ogni martedì su Sky e NOW. Esperti e ...

