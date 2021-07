Spinazzola torna a Roma e già incontra Mourinho a Trigoria

Advertising

DiMarzio : #Euro2020 | #Spinazzola operato dopo l'infortunio nella sfida tra #ITA e #BEL: i tempi di recupero - Vivo_Azzurro : Gli #Azzurri abbracciano #Spinazzola Torna presto Leo! ???? #Coverciano #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro - lapoelkann_ : Un abbraccio FORTISSIMO a Spinazzola. Torna presto ti aspettiamo che sia agli Europei o in serie A rimani un gigant… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Spinazzola torna a Roma e si incontra con Mourinho #Italia #Euro2020 - Florian_Vienna : RT @Gazzetta_it: Spinazzola torna a Roma e si incontra con Mourinho #Italia #Euro2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola torna

Il Messaggero

Qualche battuta e poiè passato a Mourinho e ad altri membri dello staff giallorosso. Con Mou si è intrattenuto all'aperto per qualche minuto come consentito dalla quarantena light che ...... Italia - Spagna a Wembley: Immobile e Morata scarpe d'oro di Mancini e Luis Enrique Il saluto con Mourinho Appena lasciato l'aeroporto di Ciampino,si è diretto al centro sportivo di ...Il laterale sinistro è stato accolto dallo Special One ?? #Spinazzola è arrivato a Trigoria dopo il viaggio in Finlandia: #Mourinho lo ha aspettato nel piazzale del centro sportivo per salutarlo e rin ...Leonardo Spinazzola è rientrato oggi a Roma dopo essersi sottoposto all’intervento chirurgico al tendine d’Achille, infortunio rimediato in Nazionale in occasione della ...