Simon Messner: "Giro un film su mio padre. Lui con me è stato rigido e assente (Di martedì 6 luglio 2021) Girerà un documentario sul padre Reinhold Messner, l’alpinista “re degli ottomila”, noto per il suo carattere burbero e spigoloso. Ma Simon Messner, figlio trentenne, è quanto di più lontano si possa immaginare dal genitore. I due, pur lavorando fianco a fianco per i progetti della “Messner Mountain Movie”, la loro casa di produzione cinematografica, conducono vite parallele che hanno come unici punti in comune i documentari e la passione per l’alpinismo che Simon ha scoperto “a 17 anni vincendo le vertigini e gli attacchi di panico”. Al Corriere della Sera racconta il rapporto con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Girerà un documentario sulReinhold, l’alpinista “re degli ottomila”, noto per il suo carattere burbero e spigoloso. Ma, figlio trentenne, è quanto di più lontano si possa immaginare dal genitore. I due, pur lavorando fianco a fianco per i progetti della “Mountain Movie”, la loro casa di produzione cinematografica, conducono vite parallele che hanno come unici punti in comune i documentari e la passione per l’alpinismo cheha scoperto “a 17 anni vincendo le vertigini e gli attacchi di panico”. Al Corriere della Sera racconta il rapporto con ...

Advertising

germanaluciani : Simon Messner: «Giro un film su mio padre. Lui con me è stato rigido e assente» - AvvMennillo : Simon Messner: «Mio padre con me è stato assente. Le sue nozze? Sua moglie ha l’età di mia sorella» - AvvMennillo : Simon Messner: «Mio padre con me è stato assente. Le sue nozze? Sua moglie ha l’età di... - AvvMennillo : Simon Messner: «Mio padre con me è stato assente. Le sue nozze? Sua moglie ha l’età di... - Klasho7 : @Corriere Caro Simon Messner, ti sei dimenticato che ci sono grosse possibilità del fatto che lei ti possa 'rubare'… -