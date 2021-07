Scomparsa di Raffaella Carrà, il ricordo della Brambilla (Di martedì 6 luglio 2021) “La sua Scomparsa lascia un grande vuoto dietro di sé: ci ha lasciati infatti non solo una meravigliosa artista, ma anche una grande amante degli animali cui ha dedicato varie canzoni, in particolare “Amico”, colonna sonora di “Pronto Raffaella?”, dove faceva le lodi del cane. ‘Chi ti aspetta contento al ritorno, chi ti segue per casa ogni giorno, chi cammina felice al tuo fianco, chi di correre non è mai stanco – cantava Carrà – Chi vorrebbe soltanto giocare, chi ti ascolta ma senza parlare, chi ti ama e ti dà sicurezza, chi non chiede che una carezza’. Le sue parole riempiono ancora oggi d’emozione il cuore di chi, come me, ama gli ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 luglio 2021) “La sualascia un grande vuoto dietro di sé: ci ha lasciati infatti non solo una meravigliosa artista, ma anche una grande amante degli animali cui ha dedicato varie canzoni, in particolare “Amico”, colonna sonora di “Pronto?”, dove faceva le lodi del cane. ‘Chi ti aspetta contento al ritorno, chi ti segue per casa ogni giorno, chi cammina felice al tuo fianco, chi di correre non è mai stanco – cantava– Chi vorrebbe soltanto giocare, chi ti ascolta ma senza parlare, chi ti ama e ti dà sicurezza, chi non chiede che una carezza’. Le sue parole riempiono ancora oggi d’emozione il cuore di chi, come me, ama gli ...

Advertising

chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - chetempochefa : “Si chiama: Tuca Tuca, Tuca, L'ho inventato io, Per poterti dire: Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi pia… - EnricoLetta : L’Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella #Carrà per qu… - giorgiaherself : RT @raicinque: In Omaggio a #RaffaellaCarrà, scomparsa il 5 luglio 2021, va in onda oggi - 6 luglio 2021 - alle 15.45 su Rai5, 'Il sorriso… - queennnnn_a : RT @ribster_: il clima che la comunità lgbtq+ sta attraversando in questo periodo e la scomparsa inaspettata di raffaella premesse perfette… -