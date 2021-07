Ruggiero | “Il caso Luminosa deve essere discusso in consiglio provinciale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppe Antonio, Capogruppo del Partito Democratico della Provincia di Benevento. Manca solo un mese alla data entro la quale la Provincia di Benevento dovrà consegnare le proprie osservazioni per dire no all’impianto proposto dalla. Non conosciamo il contenuto di ciò che verrà inoltrato al Ministero per la transizione energetica ed inoltre non possiamo che prendere atto che non si é tenuta una sola riunione di approfondimento sull’argomento. Di Maria si è solo limitato ad un formale no verso l’impianto e ad un incarico di consulenza al prof. ...