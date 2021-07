Ricette Benedetta Rossi | la frittata di spaghetti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 luglio 2021) La ricetta diper fare ladi, un piatto perfetto sempre e mentre la dolce food blogger prepara tutto per un bel pic-nic racconta delle sue cadute in bici.dicon un condimento di piselli, carota e cipolla, prosciutto cotto e formaggio. Da Fatto in casa per voi una delleclassiche per tutte le famiglie maha qualche consiglio in più. Bel tempo, pantaloni comodi, bicicletta e un bel prato verde e poi un bel cesto con cose golose.di ...