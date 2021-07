Ralf Rangnick | da allenatore e consulente a imprenditore

(Di martedì 6 luglio 2021) Molto conosciuto nel mondo della Bundesliga,del Hoffenheim e del Lipsia. Ora, a 63 anni,vorrebbe continuare questa “costruzione di club” non più come. Cosa sta facendo? “Sto costituendo una GmbH, una società di consulenza calcistica basata su quattro pilastri”, ha detto il 63enne in un’intervista alla Süddeutsche

La carriera e l'immagine pubblica diraccontano la storia di un allenatore - dirigente in grado di influenzare il contesto intorno a sé, di creare i presupposti perché una squadra di calcio possa dotarsi di un modello di ...Commenta per primo Attraverso un comunicato ufficiale, la Lokomotiv Mosca ha annunciato l'arrivo di, nuovo capo dello sport e dello sviluppo del club russo. L'ex dirigente della galassia Red Bull, che l'anno scorso fu a un passo dal Milan, ha firmato un contratto di tre anni.Corteggiato per circa due mesi dal Milan, per poi confermare Stefano Pioli, ora Ralf Rangnick ha deciso il suo futuro. L’ex tecnico del Lipsia ha deciso ...Nuova avventura per Ralf Rangnick. L'ex dirigente della galassia Red Bull ha infatti raggiunto un accordo con la Lokomotiv Mosca per guidare l'area ...