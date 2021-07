Raffaella Carrà | una delle poche donne di spettacolo a non essere una minaccia per le altre ma un’ispirazione

(Di martedì 6 luglio 2021) Ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza prima dei social, prima dei talent,influencer, prima del trash di Barbara D’Urso e dellazza di Uomini e. Ho vissuto il varietà del sabato sera e gli ultimi strascichi di una televisione davvero di qualità. E quando penso al varietà, quando penso a quell’intrattenimento che sapeva di famiglia riunita e di talento senza sovrastrutture, non posso non pensare a chi di quella televisione era il simbolo indiscusso:. Non posso non pensare a Prontoe al barattolo dei fagioli, a Carramba che Sorpresa e ...

Amatissima in Italia, ma anche in Spagna,unisce così le due nazionali che si sfideranno stasera per l'accesso alla finale di Euro 2020: dalla Gazzetta dello Sport a Marca, ecco come i principali quotidiani e siti sportivi ...Per capire la popolarità dinegli anni Settanta basta ricordare che in Valdinievole, anche se in provincia di Lucca, a Marginone quando vennero inaugurati due laghetti di pescasportiva si battezzarono "Tuca - ...