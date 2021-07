Raffaella Carrà, la paura per il Covid-19 e la scelta di annullare il programma Rai: “Una strana inquietudine” (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà si è spenta ieri pomeriggio dopo aver vissuto la sua malattia lontano dagli schermi. La showgirl più amata dagli italiani aveva portato a termine la sua ultima fatica televisiva nel 2019, con A raccontare comincia tu. Il programma era poi stato confermato per una terza stagione, ma la situazione di emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus le aveva poi impedito di dedicarsi a questo nuovo impegno. Proprio parlando della pandemia nel corso delle sue ultime interviste, Raffaella aveva ammesso di essere molto preoccupata, al punto da scegliere di non lavorare. Raffaella ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021)si è spenta ieri pomeriggio dopo aver vissuto la sua malattia lontano dagli schermi. La showgirl più amata dagli italiani aveva portato a termine la sua ultima fatica televisiva nel 2019, con A raccontare comincia tu. Ilera poi stato confermato per una terza stagione, ma la situazione di emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus le aveva poi impedito di dedicarsi a questo nuovo impegno. Proprio parlando della pandemia nel corso delle sue ultime interviste,aveva ammesso di essere molto preoccupata, al punto da scegliere di non lavorare....

