Quando sesso e arte si contaminano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un’ossessione amorosa per un uomo di trent’anni più grande. Una voce fuori campo la racconta alla prima persona mentre sullo schermo scorrono come diapositive foto di viaggio e di intimità: scorci urbani, vestiti impilati su un letto, istanti di pioggia, un tramonto, un banco del pesce al mercato, dei pacchetti di caffè, oggetti banali, forse condivisi, forse evocativi di esperienze che non sappiamo, a suggerire un significato in più per chi li ha voluti immortalare, coordinate sentimentali di un incontro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un’ossessione amorosa per un uomo di trent’anni più grande. Una voce fuori campo la racconta alla prima persona mentre sullo schermo scorrono come diapositive foto di viaggio e di intimità: scorci urbani, vestiti impilati su un letto, istanti di pioggia, un tramonto, un banco del pesce al mercato, dei pacchetti di caffè, oggetti banali, forse condivisi, forse evocativi di esperienze che non sappiamo, a suggerire un significato in più per chi li ha voluti immortalare, coordinate sentimentali di un incontro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

_bord_eaux_ : RT @dreamxaur_: ok il sesso è bello ma vogliamo parlare di quando twitter 1d si trasforma in twitter calcio? - FTDTXVI : RT @dreamxaur_: ok il sesso è bello ma vogliamo parlare di quando twitter 1d si trasforma in twitter calcio? - arixhvran : RT @dreamxaur_: ok il sesso è bello ma vogliamo parlare di quando twitter 1d si trasforma in twitter calcio? - dreamxaur_ : ok il sesso è bello ma vogliamo parlare di quando twitter 1d si trasforma in twitter calcio? - aangellbright : perchè scegliere il sesso quando esiste -