Per Lucio | il documentario su Dalla è la storia di un’Italia in bianco e nero

Per Lucio non ha nulla del documentario agiografico su di un divo della canzone, è il nuovo, coerente tassello del cinema d'autore di Pietro Marcello. Il regista prende un grande artista insieme colto e popolare come Lucio Dalla e lo sottopone al medesimo trattamento del suo precedente film di finzione Martin Eden. Il marinaio del romanzo di Jack London ambientato negli Stati Uniti agli albori del Novecento veniva trasformato da Marcello in un proletario del sud Italia la cui parabola di emancipazione personale ricapitolava le trasformazioni (e le delusioni, e le tragedie) d'un secolo. Allo stesso modo, ...

