Operazione “Nave di Carta” | frode fiscale nel la cantieristica navale

(Di martedì 6 luglio 2021)di”:nel settore della. Arresti, interdizioni, perquisizioni e sequestri di beni per oltre 1 milioni di euro. Nella giornata odierna, militari del Gruppo della Guardia di Finanza di La Spezia, a seguito di approfondite indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a nr. 2 ordinanze

Advertising

GDF : Operazione “Nave di carta”: #frode fiscale nel settore della cantieristica navale. #GDF #LaSpezia esegue #arresti,… - ilmetropolitan : ???? #LaSpezia. Operazione Nave di carta. #Frodefiscale nel settore della cantieristica navale - - primocanale : La Spezia, operazione 'Nave di Carta': scoperte frodi fiscali nei cantieri navali - StatiFrancesco : @GDF Operazione “Nave di carta”: frode fiscale nel settore della cantieristica navale. GdiF La Spezia esegue arrest… - Stefan0514 : RT @GDF: Operazione “Nave di carta”: #frode fiscale nel settore della cantieristica navale. #GDF #LaSpezia esegue #arresti, #perquisizioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Nave

I Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di La Spezia nell'ambito dell'di Carta' hanno arrestato due imprenditori messi ai domiciliari e deciso misure interdittive che vietano l'esercizio di ogni attività professionale ed imprenditoriale per 2 ...Con l'adesione dei due comuni dell'entroterra sono diventati 35 gli enti […] Navigazione articoli La Spezia,di Carta', tre persone nei guai per frode fiscaleOperazione “Nave di Carta”: frode fiscale nel settore della cantieristica navale. Arresti e sequestri di beni per oltre 1 milioni di euro.L'attività investigativa denominata "Nave di Carta" ha portato a rivelare "un articolato sistema di frode fiscale realizzato da una società attivamente impegnata nel settore della cantieristica navale ...