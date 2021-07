Omofobia: Casellati, 'riflettere su proposta rinvio di una settimana ddl Zan per favorire dialogo' (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che vedo che negli ultimi interventi c'è una richiesta da parte di tutti di arrivare su un tema così importante ad una definizione concorde, nel senso quantomeno di tentare una sorta di mediazione. Raccogliendo gli interventi di tutti, ad eccezione del Gruppo di Fratelli d'Italia, faccio presente che la differenza che c'è è quella dello spostamento di una settimana. Quindi invito tutti ad una riflessione, perchè non si dica che in quest'Aula, su un tema così importante, rinunciamo ad dialogo per la differenza di una settimana. Dopo di che ciascuno prenderà le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che vedo che negli ultimi interventi c'è una richiesta da parte di tutti di arrivare su un tema così importante ad una definizione concorde, nel senso quantomeno di tentare una sorta di mediazione. Raccogliendo gli interventi di tutti, ad eccezione del Gruppo di Fratelli d'Italia, faccio presente che la differenza che c'è è quella dello spostamento di una. Quindi invito tutti ad una riflessione, perchè non si dica che in quest'Aula, su un tema così importante, rinunciamo adper la differenza di una. Dopo di che ciascuno prenderà le ...

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Casellati, 'riflettere su proposta rinvio di una settimana ddl Zan per favorire dialogo'... - misiagentiles : #Roma #omofobia, attacchi e insulti sull’autobus a una coppia #gay: 'Fate schifo non potete baciarvi”. Se il… - misiagentiles : #Omofobia su bus a #Roma, passeggero insulta 2 ragazzi che si baciano: 'Fate schifo, vergognatevi'. Sta diventando… - eizaghi : Sull’omofobia Salvini attacca Letta Lui: confronto solo in Parlamento (Corriere della Sera ), 29 giu 2021 Ma quell… -