“Massacrato di insulti e minacce”. Matteo Bassetti, tutta ‘colpa’ di quella frase detta in tv (Di martedì 6 luglio 2021) È uno dei più amati e quindi dei più odiati. Parliamo di Matteo Bassetti, il virologo divenuto celebre dopo il Covid che è finito ancora una volta nel mirino dei social dopo alcune dichiarazioni rilasciate alla trasmissione Stasera Italia su Rete 4. Tutto parte da una semplice constatazione. Secondo Bassetti, se il prossimo autunno dovesse esserci una nuova impennata di contagi, “se non sei vaccinato in lockdown ci vai tu. Si parla di un italiano su cinque che non vuole vaccinarsi – ha detto Bassetti – è evidente che è tanto, parliamo di 12-13 milioni di persone, una fetta consistente”. Poi di nuovo: “Siccome ho sentito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) È uno dei più amati e quindi dei più odiati. Parliamo di, il virologo divenuto celebre dopo il Covid che è finito ancora una volta nel mirino dei social dopo alcune dichiarazioni rilasciate alla trasmissione Stasera Italia su Rete 4. Tutto parte da una semplice constatazione. Secondo, se il prossimo autunno dovesse esserci una nuova impennata di contagi, “se non sei vaccinato in lockdown ci vai tu. Si parla di un italiano su cinque che non vuole vaccinarsi – ha detto– è evidente che è tanto, parliamo di 12-13 milioni di persone, una fetta consistente”. Poi di nuovo: “Siccome ho sentito ...

Advertising

zazoomblog : Matteo Bassetti propone il lockdown per i non vaccinati: «Massacrato di insulti» – Il video - #Matteo #Bassetti… - k226xq : ha perfettamente ragione che siamo più fessi noi che ci siamo vaccinati medici infermieri Li dovete radiare senza… - leggoit : #Bassetti e il #lockdown solo per i non vaccinati: bufera social. Lui: «Massacrato di insulti e minacce» VIDEO - infoitsalute : Lockdown per non vaccinati, Bassetti: 'Mi hanno massacrato con insulti e minacce' - killmymindxalwu : @bettyotb @silviaapanzeri A me hanno massacrato stanotte mado, non hai idea degli insulti che ho tirato la mattina quando l'ho uccisa -