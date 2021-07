Martino Midali fa bis di aperture a Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 luglio 2021)prosegue nel suo piano di investimento retail sul mercato italiano e apre due nuovi punti vendita a. Il marchio è già presente da decenni nella Capitale con store in alcune delle aree più prestigiose e strategiche della città e nel 2021 ha scelto di aprire nuove porte in zona Eur e all’interno di RinascentePiazza Fiume. Rispettivamente, il primo ha aperto il 26 aprile scorso in viale Europa 6. Lo shop in shop all’interno del noto departement store, che ha inaugurato il 16 giugno scorso, si trova al quarto piano dello store, protagonista recentemente di un totale restyling architetturale, ed è ...