Maggiorana | che buona con i piatti dell’estate!!!

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021) Se non la conoscete, usate abitualmente o sapete come utilizzare è questo il momento magico per apprezzare fino in fondo l’eccellentefresca nei buoni e sanidell’estate! Scoprite il suo sapore unico in questa piccola, semplice e facile ricetta che vi racconto e che può darvi lo spunto per tante altre sperimentazioni da portare sulla tavola in questa bella stagione!! Avevo già raccontato in un lontano mio articolo sul blog di come la profumata e bella pianta diè notoriamente un simbolo di felicità e magia e rientra tra le erbe più utili e preziose della cucina mediterranea e aggiungerei oggi di tutta la ...