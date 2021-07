L'Inter contro Mou, è duello per Emerson (Di martedì 6 luglio 2021) Hakimi può già firmare per il Psg, Inzaghi vuole anche un laterale sinistro: ma su Palmieri c'è la Roma a caccia del vice Spinazzola di MATTIA TODISCO Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Hakimi può già firmare per il Psg, Inzaghi vuole anche un laterale sinistro: ma su Palmieri c'è la Roma a caccia del vice Spinazzola di MATTIA TODISCO

Ultime Notizie dalla rete : Inter contro L'Inter contro Mou, è duello per Emerson Hakimi può già firmare per il Psg, Inzaghi vuole anche un laterale sinistro: ma su Palmieri c'è la Roma a caccia del vice Spinazzola di MATTIA TODISCO

James Rodriguez, un fattore è decisivo: il Milan incrocia le dita Con Calhanoglu passato all'Inter, e perso Donnarumma, la società di via Aldo Rossi vuole dare un ... Florentino Perez dovrebbe venire in contro all'amico Maldini e aiutare con il pagamento dell'ingaggio.

