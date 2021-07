Italgas: metano in Sardegna, completati altri 140 chilometri nuove reti (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Il gas naturale è una realtà sempre più concreta e diffusa da nord a sud della Sardegna: Medea (Italgas) ha completato e messo in esercizio negli ultimi giorni altri 140 chilometri di nuove reti “native digitali”, concentrate nel Sud Sardegna nei bacini attigui a quello di Cagliari, anch’esso in concessione al gruppo Italgas, oltre a quelle oggetto di conversione da gpl a gas naturale. Si tratta nello specifico dell’infrastruttura al servizio dei comuni di Sestu e Monastir (bacino 37), Guasila, Samatzai e Samassi (27), Piscinas ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Il gas naturale è una realtà sempre più concreta e diffusa da nord a sud della: Medea () ha completato e messo in esercizio negli ultimi giorni140di“native digitali”, concentrate nel Sudnei bacini attigui a quello di Cagliari, anch’esso in concessione al gruppo, oltre a quelle oggetto di conversione da gpl a gas naturale. Si tratta nello specifico dell’infrastruttura al servizio dei comuni di Sestu e Monastir (bacino 37), Guasila, Samatzai e Samassi (27), Piscinas ...

