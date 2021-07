Italgas | in esercizio altri 140 chilometri di rete in Sardegna

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Medea (Gruppo) ha completato e messo inulteriori 140di nuove reti “native digitali”, concentrate nel Sudnei bacini attigui a quello di Cagliari, anch’esso in concessione al Gruppo, oltre a quelle oggetto di conversione da GPL a gas naturale. Si tratta nello specifico dell’infrastruttura al servizio dei comuni di Sestu e Monastir (bacino 37), Guasila, Samatzai e Samassi (27), Piscinas e Tratalias (35). Qui, come negliterritori in concessione, Medea ha realizzato nuove reti di distribuzione dotate di sensoristica integrata ...

