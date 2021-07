Il Ddl Zan non fa un passo avanti: resta il muro Pd-M5s (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Pd e Movimento 5 stelle non cedono: il ddl Zan deve andare in Aula la prossima settimana, il testo approvato dalla Camera non deve essere modificato e la proposta di mediazione fatta dal presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, viene bollata come "irricevibile". Il confronto in maggioranza sulla legge per il contrasto dell'omofobia continua serrato e la riunione che si è tenuta questa mattina a Palazzo Giustiniani, al momento non è servita per sbloccare l'impasse. I partiti si vedranno nuovamente alle 15. La proposta del relatore Ostellari di eliminare ogni riferimento all'identità di genere, non piace né ai dem né ai 5 stelle. "Così non va bene - dice il vice ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Pd e Movimento 5 stelle non cedono: il ddl Zan deve andare in Aula la prossima settimana, il testo approvato dalla Camera non deve essere modificato e la proposta di mediazione fatta dal presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, viene bollata come "irricevibile". Il confronto in maggioranza sulla legge per il contrasto dell'omofobia continua serrato e la riunione che si è tenuta questa mattina a Palazzo Giustiniani, al momento non è servita per sbloccare l'impasse. I partiti si vedranno nuovamente alle 15. La proposta del relatore Ostellari di eliminare ogni riferimento all'identità di genere, non piace né ai dem né ai 5 stelle. "Così non va bene - dice il vice ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - onevoicetosing : @cris00000001 @berna_mas @ugualeuguale @CarloCalenda Davvero, puoi sporgere denuncia contro chiunque usi la parola… - appagante : RT @mocciosvs: il ddl zan non ha più i numeri per passare al senato perché i renziani si sono sfilati appoggiando il centrodestra, beh che… -