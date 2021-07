Hakimi: “Le ambizioni del club sono anche le mie. Non vedo l’ora di cominciare” (Di martedì 6 luglio 2021) Subito dopo la firma, il PSG ha pubblicato le prime parole di Achraf Hakimi sul proprio sito ufficiale. Queste le dichiarazioni dell’esterno marocchino: “sono molto orgoglioso. Dopo le mie esperienze in Spagna, Germania e Italia, il Paris Saint-Germain mi offre l’opportunità di scoprire un nuovo campionato sotto i colori di uno dei club più prestigiosi del mondo. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e sentire lo straordinario fervore che regna al Parco dei Principi. Condivido le stesse altissime ambizioni con lo staff e i giocatori e farò di tutto per ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Subito dopo la firma, il PSG ha pubblicato le prime parole di Achrafsul proprio sito ufficiale. Queste le dichiarazioni dell’esterno marocchino: “molto orgoglioso. Dopo le mie esperienze in Spagna, Germania e Italia, il Paris Saint-Germain mi offre l’opportunità di scoprire un nuovo campionato sotto i colori di uno deipiù prestigiosi del mondo. Nondi incontrare i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e sentire lo straordinario fervore che regna al Parco dei Principi. Condivido le stesse altissimecon lo staff e i giocatori e farò di tutto per ...

