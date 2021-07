Gran Bretagna, arriva la fine delle restrizioni Covid dal 19 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) La Gran Bretagna si prepara a ritornare alla normalità. Il premier Boris Johnson ha confermato lo stop a quasi tutte le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria per il Covid-19 a partire dal prossimo 19 luglio, giorno dal quale gli abitanti del Paese dovranno usare il proprio giudizio per mitigare il rischio di infezioni. Oltremanica verranno dunque cancellati centinaia di regolamenti sull’uso di mascherine, distanziamento sociale, riunioni e lavoro a domicilio. “Dobbiamo essere onesti con noi stessi che se non possiamo riaprire la nostra società nelle prossime settimane, quando saremo aiutati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Lasi prepara a ritornare alla normalità. Il premier Boris Johnson ha confermato lo stop a quasi tutte leimposte dall’emergenza sanitaria per il-19 a partire dal prossimo 19, giorno dal quale gli abitanti del Paese dovranno usare il proprio giudizio per mitigare il rischio di infezioni. Oltremanica verranno dunque cancellati centinaia di regolamenti sull’uso di mascherine, distanziamento sociale, riunioni e lavoro a domicilio. “Dobbiamo essere onesti con noi stessi che se non possiamo riaprire la nostra società nelle prossime settimane, quando saremo aiutati ...

