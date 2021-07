Giro Rosa 2021: Lorena Wiebes si impone in volata a Carugate, quinta Marta Bastianelli (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo tante frazioni di montagna, due cronometro, arriva finalmente anche la prima volata di gruppo al Giro Rosa 2021. quinta tappa, di 120 chilometri da Milano a Carugate, praticamente tutta pianeggiante. Ad imporsi nello sprint compatto è probabilmente la più forte velocista al mondo, l’olandese Lorena Wiebes. In un Giro sempre più olandese tiene la Maglia Rosa Anna van der Breggen. Fuga a sei gestita al meglio per il gruppo nelle prime fasi di gara. All’attacco Maria Novolodskaia (AR Monex) Silvia Zanardi e Matilde ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo tante frazioni di montagna, due cronometro, arriva finalmente anche la primadi gruppo altappa, di 120 chilometri da Milano a, praticamente tutta pianeggiante. Ad imporsi nello sprint compatto è probabilmente la più forte velocista al mondo, l’olandese. In unsempre più olandese tiene la MagliaAnna van der Breggen. Fuga a sei gestita al meglio per il gruppo nelle prime fasi di gara. All’attacco Maria Novolodskaia (AR Monex) Silvia Zanardi e Matilde ...

Advertising

stefanorizzato : RT @RaiSport: ????? Giro Donne, #Milano lancia la 5ª tappa Grande palcoscenico per la corsa rosa, da #PiazzaAffari verso #Carugate per la pr… - RaiSport : ????? Giro Donne, #Milano lancia la 5ª tappa Grande palcoscenico per la corsa rosa, da #PiazzaAffari verso #Carugate… - TTYUN5WF : il giorno in cui la smetterò di farmi paranoie ed essere un overthinker vado in giro su un cavallo rosa seriamente - _emmeci_ : Oggi è il compleanno della nostra quota rosa Emanuela Fanelli ?? Non ditelo troppo in giro però, tutte queste atten… - MazzaliVanna : RT @RaiSport: ????? Giro Donne, nuovo show Van der Breggen Nello scenario unico di Cascata del Toce, la cronoscalata certifica il dominio de… -