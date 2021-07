Gianmarco Tamberi: «Le emozioni portano alla vittoria» (Di martedì 6 luglio 2021) «Scalpito, sono super eccitato. Aspetto queste Olimpiadi da tantissimo tempo e mi emoziono anche solo a parlarne». L’altista Gianmarco Tamberi, che ha perso la possibilità di gareggiare a Rio 2016 per un brutto infortunio alla caviglia e che non aveva accolto bene la posticipazione di Tokyo 2020, è finalmente a un passo dal suo sogno. «Quando si ambisce a quei posti, che sono per pochi, bisogna fare delle scelte di vita totalizzanti. Se in questi anni non fossi stato così scrupoloso nel curare ogni minimo dettaglio, non avrei mai avuto la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi con atleti più portati di me per il salto in alto». I più ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 luglio 2021) «Scalpito, sono super eccitato. Aspetto queste Olimpiadi da tantissimo tempo e mi emoziono anche solo a parlarne». L’altista, che ha perso la possibilità di gareggiare a Rio 2016 per un brutto infortuniocaviglia e che non aveva accolto bene la posticipazione di Tokyo 2020, è finalmente a un passo dal suo sogno. «Quando si ambisce a quei posti, che sono per pochi, bisogna fare delle scelte di vita totalizzanti. Se in questi anni non fossi stato così scrupoloso nel curare ogni minimo dettaglio, non avrei mai avuto la possibilità di gareggiare alle Olimpiadi con atleti più portati di me per il salto in alto». I più ...

