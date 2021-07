Futuro Mbappé: il Liverpool in pole (Di martedì 6 luglio 2021) Proseguono incessanti le voci di un addio di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain. Il fenomeno francese, fresco di delusione all’Europeo, avrebbe comunicato ai francesi di voler lasciare la capitale. Su di lui c’è in pole position il Liverpool. Stando a quanto riferito da ESPN, i reds avrebbero come primo obiettivo di mercato Mbappé. Klopp, infatti, vorrebbe aprire un nuovo ciclo vincente ad Anfield e per farlo servirebbe un acquisto da capogiro. IL Liverpool CI PROVA PER MBAPPE La valutazione del fenomeno del PSG è altissima: oltre 200mln di euro. Su di lui ci sarebbe anche il Real Madrid di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) Proseguono incessanti le voci di un addio di Kylianal Paris Saint-Germain. Il fenomeno francese, fresco di delusione all’Europeo, avrebbe comunicato ai francesi di voler lasciare la capitale. Su di lui c’è inposition il. Stando a quanto riferito da ESPN, i reds avrebbero come primo obiettivo di mercato. Klopp, infatti, vorrebbe aprire un nuovo ciclo vincente ad Anfield e per farlo servirebbe un acquisto da capogiro. ILCI PROVA PER MBAPPE La valutazione del fenomeno del PSG è altissima: oltre 200mln di euro. Su di lui ci sarebbe anche il Real Madrid di ...

Ultime Notizie dalla rete : Futuro Mbappé Europei 2021 - Tiri Mancini - Italia - Spagna: sarà come vedersi allo specchio Ricordatevi il dispetto di Ronaldo, l'umiliazione di Mbappé, la frustrazione di Lewandoski... Però, ... è come se spingessero avanti i loro destini comuni, le loro speranze comuni , il loro futuro ...

Calciomercato Juventus, acquisto da 75 milioni - Ronaldo contrario! Cristiano Ronaldo va verso la conferma alla Juventus e stoppa un possibile affare da 75 milioni di euro: i dettagliGiorni decisivi per il futuro di Cristiano Ronaldo. Terminati gli Europei, per il fuoriclasse della Juventus è il momento di decidere cosa fare. Restare in bianconero o andare via? Negli ultimi giorni le possibilità di una ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo»