Feltri si candida con FdI ma dice di non capire niente di politica (Di martedì 6 luglio 2021) Chiamarsi capolista senza apparenti meriti politici. Vittorio Feltri, nella sua franchezza, ha confessato di aver ceduto alla corte di Giorgia Meloni – issandosi al vertice delle liste elettorali che Fratelli d’Italia presenterà in occasione delle prossime elezioni amministrative di Milano – per un puro rapporto di stima con la deputata romana. Una posizione che potrebbe garantirgli un posto sicuro al Comune (almeno secondo i sondaggi sul partito a livello nazionale e meneghino), ma che potrebbe andare ben oltre le sue conoscenze della politica e della macchina amministrativa. Vittorio Feltri cede alla corte di Meloni, ma ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Chiamarsi capolista senza apparenti meriti politici. Vittorio, nella sua franchezza, ha confessato di aver ceduto alla corte di Giorgia Meloni – issandosi al vertice delle liste elettorali che Fratelli d’Italia presenterà in occasione delle prossime elezioni amministrative di Milano – per un puro rapporto di stima con la deputata romana. Una posizione che potrebbe garantirgli un posto sicuro al Comune (almeno secondo i sondaggi sul partito a livello nazionale e meneghino), ma che potrebbe andare ben oltre le sue conoscenze dellae della macchina amministrativa. Vittoriocede alla corte di Meloni, ma ...

