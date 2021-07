Estate in diretta, la Capua lancia una frecciatina alla D’Urso? “La morte di Raffaella Carrà usata per mettersi in mostra” (Di martedì 6 luglio 2021) Roberta Capua si scaglia contro qualche collega che avrebbe usato la morte di Raffaella Carrà per mettersi in mostra Nella puntata di oggi di Estate in diretta si è tenuto il ricordo di Raffaella Carrà, conduttrice, showgirl e cantante scomparsa ieri pomeriggio. I conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini, i primi a dare la triste notizia, hanno voluto ricordare la grande artista con degli omaggi che ripercorrono la sua carriera. Non sono mancate inoltre frecciatine ai colleghi, che avrebbero usato ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 luglio 2021) Robertasi scaglia contro qualche collega che avrebbe usato ladiperinNella puntata di oggi diinsi è tenuto il ricordo di, conduttrice, showgirl e cantante scomparsa ieri pomeriggio. I conduttori Robertae Gianluca Semprini, i primi a dare la triste notizia, hanno voluto ricordare la grande artista con degli omaggi che ripercorrono la sua carriera. Non sono mancate inoltre frecciatine ai colleghi, che avrebbero usato ...

