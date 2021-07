Covid oggi Piemonte, 38 contagi e zero morti: dati 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 38 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 6 luglio. Per l’ottavo giorno consecutivo non si registrano morti. I nuovi casi sono pari allo 0,2% di 15.929 tamponi eseguiti, di cui 9.437 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.125, di cui 29.615 Alessandria, 17.501 Asti, 11.535 Biella, 52.967 Cuneo, 28.286 Novara, 196.482 Torino, 13.751 Vercelli, 12.988 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.497 sono in fase di elaborazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Sono 38 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 6. Per l’ottavo giorno consecutivo non si registrano. I nuovi casi sono pari allo 0,2% di 15.929 tamponi eseguiti, di cui 9.437 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.125, di cui 29.615 Alessandria, 17.501 Asti, 11.535 Biella, 52.967 Cuneo, 28.286 Novara, 196.482 Torino, 13.751 Vercelli, 12.988 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.497 sono in fase di elaborazione ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Uk: nuovo picco con oltre 28.700 casi e 37 morti in 24 ore - GDF : Oggi a Bari, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciati il M.A. Salvatore Esposito, in forza presso la Te… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 12 su 100, come ieri. Nota metodologica complet… - poetanaif : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 907 casi su 192.424 tamponi e 24 morti per Covid: i dati di martedì 6 luglio… - ninoBertolino : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 12 su 100, come ieri. Nota metodologica completa: https:… -