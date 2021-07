Cosa c’è dietro il triangolo Ferragnez, Renzi e i media. Le riflessioni di Palmieri (Di martedì 6 luglio 2021) I Ferragnez sono tornati a infiammare il dibattitto politico sul ddl Zan. Stamattina ha iniziato Chiara Ferragni con un violento attacco a Matteo Renzi, con grafica corredata dall’epica e inedita frase “Che schifo che fate politici”. Alla puntuta ma argomentata replica di Renzi ha reagito Fedez con un forbito tweet: “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”. Naturalmente lo scambio social tra i tre è ora nella homepage dei quotidiani online. La politica è una Cosa seria e fatiCosa. Dire come la ... Leggi su formiche (Di martedì 6 luglio 2021) Isono tornati a infiammare il dibattitto politico sul ddl Zan. Stamattina ha iniziato Chiara Ferragni con un violento attacco a Matteo, con grafica corredata dall’epica e inedita frase “Che schifo che fate politici”. Alla puntuta ma argomentata replica diha reagito Fedez con un forbito tweet: “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”. Naturalmente lo scambio social tra i tre è ora nella homepage dei quotidiani online. La politica è unaseria e fati. Dire come la ...

