Bagni: “Rinnovo Insigne? Se va via la colpa non è sua” (Di martedì 6 luglio 2021) Bagni: “Rinnovo Insigne? Vuole rimanere a Napoli ma, nel caso vada via, la colpa non può ricadere su di lui. Su Zielinski…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente per parlare della Nazionale, di Chiesa, del Napoli di Koulibaly e di Insigne. Queste le sue parole: SU CHIESA TITOLARE IN NAZIONALE “Chiesa titolare? Facile da ipotizzare, il più imprevedibile è lui. Ha scatti, cambi di ritmo e tiri che possono essere determinanti. Italia-Inghilterra la finale più suggestiva? La finale si sapeva già ... Leggi su retecalcio (Di martedì 6 luglio 2021): “? Vuole rimanere a Napoli ma, nel caso vada via, lanon può ricadere su di lui. Su Zielinski…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore, dirigente per parlare della Nazionale, di Chiesa, del Napoli di Koulibaly e di. Queste le sue parole: SU CHIESA TITOLARE IN NAZIONALE “Chiesa titolare? Facile da ipotizzare, il più imprevedibile è lui. Ha scatti, cambi di ritmo e tiri che possono essere determinanti. Italia-Inghilterra la finale più suggestiva? La finale si sapeva già ...

