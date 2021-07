ABI, Patuelli: “Fisco più equo e in grado di incentivare risparmiatori” (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’Unione Europea era in crisi quando è arrivato il Covid, dopo difficoltà e lacerazioni culminate in Brexit. La pandemia ha stimolato un salto di qualità nella UE, con innovazioni rilevantissime”. Lo ricorda il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli nella sua relazione all’ Assemblea degli Associati 2021. Ricordando gli sforzi messi in atto dalla BCE e dalla Commissione europea, il numero uno dell’Associazione Bancaria sottolinea che tutto questo “non basta” ed “occorre che l’Unione Europea sviluppi strategie per l’energia, la salute e l’ambiente, la ricerca e lo spazio, le reti, i dati e la difesa”. Banche cruciali contro effetti pandemia “In questo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’Unione Europea era in crisi quando è arrivato il Covid, dopo difficoltà e lacerazioni culminate in Brexit. La pandemia ha stimolato un salto di qualità nella UE, con innovazioni rilevantissime”. Lo ricorda il Presidente dell’ABI Antonionella sua relazione all’ Assemblea degli Associati 2021. Ricordando gli sforzi messi in atto dalla BCE e dalla Commissione europea, il numero uno dell’Associazione Bancaria sottolinea che tutto questo “non basta” ed “occorre che l’Unione Europea sviluppi strategie per l’energia, la salute e l’ambiente, la ricerca e lo spazio, le reti, i dati e la difesa”. Banche cruciali contro effetti pandemia “In questo ...

