Vaccini in Lombardia, il consigliere Usuelli “hackera” il sistema di prenotazione per gli stranieri: “Non funziona per molti di loro” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il sistema di prenotazione Vaccini per gli stranieri in Lombardia non sta funzionando per gli irregolari senza codice STP, per gli europei non iscritti (codice ENI) e per i cittadini in corso di emersione secondo la sanatoria dell’ex ministra Bellanova. Sta funzionando a spizzichi e bocconi per gli stranieri irregolari con STP. Il consigliere regionale di + Europa-Radicali, Michele Usuelli, che segue il tema della vaccinazione agli stranieri fin da ottobre 2020 (quando il vaccino ancora non c’era, ma per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Ildiper gliinnon stando per gli irregolari senza codice STP, per gli europei non iscritti (codice ENI) e per i cittadini in corso di emersione secondo la sanatoria dell’ex ministra Bellanova. Stando a spizzichi e bocconi per gliirregolari con STP. Ilregionale di + Europa-Radicali, Michele, che segue il tema della vaccinazione aglifin da ottobre 2020 (quando il vaccino ancora non c’era, ma per ...

