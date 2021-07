Una modella 19enne yemenita ha tentato il suicidio in carcere: è stata accusata di infrangere... (Di lunedì 5 luglio 2021) La sola colpa di essere nata nel paese sbagliato, quello in cui mostrare anche solo una parte del corpo può costare caro. Una giovane yemenita, stella nascente della moda intenazionale, Intissar al - ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 luglio 2021) La sola colpa di essere nata nel paese sbagliato, quello in cui mostrare anche solo una parte del corpo può costare caro. Una giovane, stella nascente della moda intenazionale, Intissar al - ...

Advertising

_Dadino : Poco fa una modella polacca mi ha scritto “tvb” a dirmelo mai un uomo nemmeno per cortesia. - globalistIT : - Luv23829401 : ma è possibile che per vedere il modello di un sandalo abbia fatto mettere la modella in una posizione degna delle… - mib_62 : @Chow_Chow_678_ Wowww, scatto perfetto per una 'modella' fantastica ???????? - ngiocoli : @Uedrus @vitalbaa @GreenVanilLaura Legittimi, per carità. Un modello non è mai una foto fedele del reale, ma serve… -