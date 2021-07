Tiziano Ferro membro della Recording Academy per i Grammy: “Voterò con passione e coscienza” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tiziano Ferro diventa membro della Recording Academy, sarà nel board come membro votante. La Recording Academy è l’istituzione che dal 1958 presenta i Grammy Awards, gli ambitissimi premi della musica assegnati ogni anno durante una cerimonia seguita in diretta TV in tutto il mondo. della Recording Academy fa parte da oggi anche l’artista italiano Tiziano Ferro, invitato ufficialmente a diventare ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021)diventa, sarà nel board comevotante. Laè l’istituzione che dal 1958 presenta iAwards, gli ambitissimi premimusica assegnati ogni anno durante una cerimonia seguita in diretta TV in tutto il mondo.fa parte da oggi anche l’artista italiano, invitato ufficialmente a diventare ...

