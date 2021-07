Temptation Island 2021, il tradimento: Tommaso bacia la tentatrice Giulia | Video Witty Tv (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella seconda puntata di Temptation Island 2021 si è consumato il primo tradimento. Tommaso, fidanzato con Valentina, ha baciato Giulia, la tentatrice. Tutto, forse, è iniziato per ripicca. Tommaso si è avvicinato alla tentatrice solo perché geloso dell’amata e del suo corpo dopo aver visto che si era avvicinata a qualche tentatore. Dalla gelosia super morbosa, il giovane Tommaso è cambiato da un momento all’altro lasciando tutti di stucco. Perfino Valentina all’inizio era certa di una ripicca. Così ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella seconda puntata disi è consumato il primo, fidanzato con Valentina, hato, la. Tutto, forse, è iniziato per ripicca.si è avvicinato allasolo perché geloso dell’amata e del suo corpo dopo aver visto che si era avvicinata a qualche tentatore. Dalla gelosia super morbosa, il giovaneè cambiato da un momento all’altro lasciando tutti di stucco. Perfino Valentina all’inizio era certa di una ripicca. Così ...

