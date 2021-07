Tale e Quale Show, Alba Parietti confessa perché ha deciso di partecipare (Di lunedì 5 luglio 2021) Alba Parietti sarà una concorrente della prossima edizione di Tale e Quale Show. Dopo l’indiscrezione sui primi cinque partecipanti al Talent, è arrivata questa conferma da parte della Showgirl. Intervistata dal settimanale Chi, Alba ha spiegato il motivo che l’ha portata ad accettare la proposta: Farò Tale e Quale Show proprio perché non sono mai rimasta Tale e Quale a me stessa e vorrei invitare anche qualche uomo, mi sento molto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 luglio 2021)sarà una concorrente della prossima edizione di. Dopo l’indiscrezione sui primi cinque partecipanti alnt, è arrivata questa conferma da parte dellagirl. Intervistata dal settimanale Chi,ha spiegato il motivo che l’ha portata ad accettare la proposta: Faròproprionon sono mai rimastaa me stessa e vorrei invitare anche qualche uomo, mi sento molto ...

Advertising

lucianonobili : Agli esponenti del @pdnetwork che ci stanno attaccando per le modifiche proposte al ddl #Zan domando: le avete lett… - polipolio : @fdragoni Il giorno che venisse approvata come tale la proposta di legge c.d. Zan, mi dichiaro gender fluid e mi se… - egocentrissimo : no raga la partecipazione di tale e quale lo sapevo, ma la linea di profumi?????? - Janina52689914 : @melindamiyy Tale quale show ???????????????????????????con quel stridulo non so che prima viene vomito, o diarrea, o tutte due stesso tempo - IsaeChia : #TaleeQualeShow, Alba Parietti confessa perché ha deciso di partecipare La showgirl svela anche come vive la popo… -