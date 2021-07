Su Play Store pericolosissime nuove app da rimuovere subito | rubano tutti i nostri dati più preziosi

(Di lunedì 5 luglio 2021) Si scrivono app, si leggono virus. O, più precisamente, un tipo di malware. Il trojan nasconde il suo funzionamento all’interno di un altro programma, appunto, apparentemente utile e innocuo: l’utente, eseguendo o installando quest’ultimo programma, in effetti attiva anche il codice del trojan nascosto. Ed è proprio quello che succederà se attiverete le dieci applicazioni dipiù pericolose in circolazione. Google(Adobe Stock)L’etimologia stessa della parola, risalente all’antichità, esprime meglio di chiunque altro l’effetto di un trojan, un cavallo di Troia: fuori di bello aspetto, così tanto da ...

Google ha recentemente cancellato dalnove popolari app infestate da un malware capace di rubare le credenziali di accesso a Facebook e ad altre piattaforme social . Anche se titoli come "Horoscope Daily" o "Rubbish Cleaner" ...Google ha rimosso nove App dal, scaricate nel complesso oltre 5,8 milioni di volte, dopo che i ricercatori di sicurezza di Dr. Web hanno scoperto che tali app si occupavano di sottrarre di nascosto le credenziali di ...Il conto N26 You viene proposto gratis per un anno. Gli utenti potranno cioè sottoscrivere il conto a costo zero per 12 mesi e ritrovare la voglia di partire usufruendo dell’assicurazione viaggio incl ...REvil è fra i nomi più noti nell'ambito della cybercriminalità e a margine di un nuovo grosso attacco ransomware sta chiedendo un riscatto record di 70 milioni di dollari ...