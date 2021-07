Si torna a sognare dal vivo (Di lunedì 5 luglio 2021) Con le sfilate maschili di Milano e di Parigi alle spalle, arriva il giro di boa per le presentazioni estive degli stilisti. Molti di loro sono tornati a sfilare dal vivo, complice l’allentamento delle restrizioni post emergenza COVID-19. Ma sarà la Paris Fashion Week Haute Couture autunno inverno 2021/2022 a ridare vita alle sfilate, con tutte le grandi maison alle prese con l’organizzazione di mega eventi a Pairigi. Haute Couture primavera estate 2021, tutti gli abiti più belli guarda ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 luglio 2021) Con le sfilate maschili di Milano e di Parigi alle spalle, arriva il giro di boa per le presentazioni estive degli stilisti. Molti di loro sonoti a sfilare dal, complice l’allentamento delle restrizioni post emergenza COVID-19. Ma sarà la Paris Fashion Week Haute Couture autunno inverno 2021/2022 a ridare vita alle sfilate, con tutte le grandi maison alle prese con l’organizzazione di mega eventi a Pairigi. Haute Couture primavera estate 2021, tutti gli abiti più belli guarda ...

Advertising

JacopoRizzi : RT @greenMe_it: Non solo Europei! Il basket italiano fa sognare. L’Italia torna ai giochi olimpici dopo 17 anni - greenMe_it : Non solo Europei! Il basket italiano fa sognare. L’Italia torna ai giochi olimpici dopo 17 anni… - CONTVRTO : RT @anthvmars: Mi mancherai, questa cosa non doveva accadere, certe persone non si rialzano da momenti di sconforto, ma tu Leonardo, sei fo… - anthvmars : Mi mancherai, questa cosa non doveva accadere, certe persone non si rialzano da momenti di sconforto, ma tu Leonard… -