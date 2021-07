Secondo giorno in ospedale per il Papa: «Decorso regolare, ha reagito bene» all’intervento al colon. Con lui due infermieri del Vaticano (Di lunedì 5 luglio 2021) Sospiro di sollievo per Papa Francesco, che ha trascorso una notte tranquilla ricoverato al Policlinico Gemelli, la prima dopo l’intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon a cui è stato sottoposto ieri, domenica 4 luglio. «Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo», ha riferito il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, spiegando che la degenza prevista è «di circa sette giorni salvo complicazioni». Un intervento «lungo», durato circa tre ore e terminato tra le 22.30 e le 23 di domenica sera, al quale il pontefice «ha reagito ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Sospiro di sollievo perFrancesco, che ha trascorso una notte tranquilla ricoverato al Policlinico Gemelli, la prima dopo l’intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica dela cui è stato sottoposto ieri, domenica 4 luglio. «Sua SantitàFrancesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo», ha riferito il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, spiegando che la degenza prevista è «di circa sette giorni salvo complicazioni». Un intervento «lungo», durato circa tre ore e terminato tra le 22.30 e le 23 di domenica sera, al quale il pontefice «ha...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero del… - pivamarialucia : RT @dvaldi1: Il giornalista e attivista per i diritti Alaa Rimawi è al suo secondo giorno di sciopero della fame per protestare contro la s… - albertocencetti : RT @CrookedWave: @CostanzaRdO Niente il primo giorno, niente il secondo. Forse sarebbe il caso di cominciare a dire che l'organismo riceven… - sentieriselvagg : IL FILM IN TV/STREAMING DEL GIORNO Su RaiPlay nella sezione Fuori Orario, il secondo, bellissimo, film di Edward Ya… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo giorno Pagamento reddito di cittadinanza luglio: date e aumento ... vedranno erogarsi la somma del mese di luglio a partire dal giorno 27 . È infatti da questa data ...deve essere sottratta la quota di RdC relativa ai figli minori presenti in famiglia secondo la scala ...

Guida Tv 5 luglio: La vita promessa, Temptation island ... voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #AscoltiTv by Radiosoap . Ogni giorno ...

Covid, secondo giorno con zero morti in Campania: "Restate prudenti" La Repubblica Regno Unito. Gran Bretagna verso la "libertà": via le mascherine. Scienziati contro L'annuncio del premier Boris Johnson: via le ultime restrizioni a partire dal 19 luglio. Scmparirà il limite di 6 persone al chiuso. E si tornerà in ufficio ...

Scuola, Miozzo: "Sarà ancora emergenza e la mascherina resterà" Meglio prevenire e nel caso allentare le misure via via, è la posizione del Comitato Tecnico Scientifico, che un liberi tutti subito che potrebbe mettere a rischio la campagna vaccinale e il raggiungi ...

... vedranno erogarsi la somma del mese di luglio a partire dal27 . È infatti da questa data ...deve essere sottratta la quota di RdC relativa ai figli minori presenti in famigliala scala ...... voi cosa guarderete?voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #AscoltiTv by Radiosoap . Ogni...L'annuncio del premier Boris Johnson: via le ultime restrizioni a partire dal 19 luglio. Scmparirà il limite di 6 persone al chiuso. E si tornerà in ufficio ...Meglio prevenire e nel caso allentare le misure via via, è la posizione del Comitato Tecnico Scientifico, che un liberi tutti subito che potrebbe mettere a rischio la campagna vaccinale e il raggiungi ...