Sarri è sicuro | “Jorginho è da Pallone d’Oro”

(Di martedì 6 luglio 2021) Maurizio, allenatore della Lazio e questa sera ospite di Michele Criscitiello a Sportitalia, non ha lesinato elogi nei confronti di: “Vincitore del? Se vincesse anche l’Europeo, è chiaro che lo diventerebbe – ha affermato il tecnico biancoceleste sul suo perno nei centrocampi di Napoli e Chelsea -. È un giocatore raffinato, probabilmente non capibile da tutti. Devi mettergli gli occhi addosso e guardare solo lui in partita. È tanto bravo e intelligente che fa sembrare tutto facile, raramente ti rimane negli occhi qualcosa di spettacolare. Questa è la sua grandezza“. “Come mi sono ritrovato ...

La sfida si giocherà lì, ne sono. E sono convinto che chi riuscirà a passare e andare in ...ha grandi progetti, non vede l'ora di averlo ad Auronzo e spiegargli come intende utilizzarlo. ...... proprio con lui era cominciata l'evoluzione in terzino destro, poi completata tra Maurizioe ... Dinessuno si stupirà quando la Juve annuncerà il rinnovo di contratto del colombiano, è ...Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e questa sera ospite di Michele Criscitiello a Sportitalia, non ha lesinato elogi nei confronti di Jorginho: “Vincitore del Pallone d’Oro? Se vincesse anche l’Eu ...È una situazione sicuramente difficile da gestire. Sinceramente io mi ritengo più bravo a fare l'allenatore e non il gestore, è una cosa che non mi piace, mi annoia e mi diverto di più in campo. È una ...