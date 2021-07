Prima notte al Gemelli per Papa Francesco: ha reagito bene all’intervento. Gli auguri di Mattarella (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco ha reagito bene. Ricoverato al decimo piano del Gemelli negli stessi locali che ospitarono i sette ricoveri di Giovanni Paolo II, e per questo ribattezzati “il terzo Vaticano”, lo ospiteranno per alcuni giorni. Dopo cinque ore di operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, «il Santo Padre ha reagito bene all’intervento. Condotto in anestesia generale. Ed eseguito dal professor Sergio Alfieri. Con l’assistenza del professor Luigi Sofo. Del dottor Antonio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021)ha. Ricoverato al decimo piano delnegli stessi locali che ospitarono i sette ricoveri di Giovanni Paolo II, e per questo ribattezzati “il terzo Vaticano”, lo ospiteranno per alcuni giorni. Dopo cinque ore di operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, «il Santo Padre ha. Condotto in anestesia generale. Ed eseguito dal professor Sergio Alfieri. Con l’assistenza del professor Luigi Sofo. Del dottor Antonio ...

Advertising

RadioItalia : Il 4 luglio 2014 ci lasciava Giorgio Faletti. Noi vogliamo ricordarlo con le parole del mitico Professor Martinelli… - Agenzia_Ansa : Prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco dopo l'intervento d ieri per una stenosi diverticolar… - borghi_claudio : Questa sarebbe stata la notte prima del Palio... ?? Una notte dove i popoli sognano, i vecchi raccontano e i giovani ascoltano e cantano. - infoitinterno : Papa Francesco, prima notte al Gemelli dopo l'operazione al colon: decorso regolare - diariodiOno : RT @Agenzia_Ansa: Prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco dopo l'intervento d ieri per una stenosi diverticolare. Per… -