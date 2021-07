Panada sarda con patate | peperoni e cipolle

Leggi su cityroma

(Di lunedì 5 luglio 2021) Vegan Questa ricette tradizionale della Sardegna consiste in uno scrigno di pasta a base di semola di grano duro ripiena di una gran varietà di verdure e salsiccia vegetale, perfetta come piatto unico da servire caldo o tiepido Stampa Autore: Sonia Maccagnola Prep.: 30 min Cottura: 60 min Tempo tot.: 1 ora 30 min Dosi per: 6 persone Si cucina! In una ciotola setacciate la semola di grano duro, aggiungete il sale, l’olio e l’acqua e impastate energicamente per almeno 5 minuti fino a che avrete ottenuto un panetto liscio. Avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare un’ora a temperatura ambiente. Cuociamo le verdure Tagliate a cubetti non troppo piccoli ...