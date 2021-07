Omofobia | Zan | ' Iv vuole togliere sue proposte fatte alla Camera | testo già stato condiviso'

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Il Ddl Zan è il frutto di una mediazione che ha visto tutti i partiti coinvolti e protagonisti nel dare un contributo positivo. Dobbiamo difendere il lavoro fatto, in comune, con Iv azionista di maggioranza che ha dato tantissimi suggerimenti". Lo ha detto Alessandro Zan nel corso di una diretta social. "L'iter del Ddl è iniziato nell'ottobre del 2019, abbiamo preso tutte Pdl, anche la Scalfarotto, e tutte sono convogliate in un lavoro durato quasi un anno per unbaseche fosse la più alta sintesi tra tutte le", ha spiegato il deputato del ...

- davidefaraone : Spiegami perché "o fondati sull'omofobia o sulla transfobia" escluderebbe qualcuno. L'abbiamo copiata dalla propost… - marcodimaio : È più importante approvare davvero una legge contro omofobia e discriminazioni o approvare il ddl Zan? Se l'obietti…

"Muro contro muro su ddlè suicidario anche per Governo" "La mancata approvazione di modifiche al ddlè un rischio concreto, grave e pesante oltre che per il Ddl anche per il Governo, in quanto paleserebbe una spaccatura profonda all'interno di un esecutivo che sarebbe di larghe intese in teoria, ...'Con lasi rischia, con la Scalfarotto si passa. Chiaro che la, che è un deputato che io ho voluto in Parlamento, è più ampia della Scalfarotto. Ma tutela ...intorno alla legge contro l',...Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Il Ddl Zan è il frutto di una mediazione che ha visto tutti i partiti coinvolti e protagonisti nel dare un contributo positivo. Dobbiamo difendere il lavoro fatto alla Camer ...Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Io continuo a credere, a sperare, a volere che la mia cara Forza Italia, la liberale Forza Italia, la europeista Forza Italia, si distingua dalla Lega e da Italia Viva e pos ...