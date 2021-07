Morte Raffaella Carrà. I commenti e il cordoglio dell'Italia che l'ha amata (Di lunedì 5 luglio 2021) Il presidente della Camera Fico: "Ha regalato allegria e spensieratezza". Il ministro Franceschini: "signora della televisione Italiana". Pippo Baudo: "se n'e' andata l'ultima grande vera soubrette". Renzo Arbore: "era il periodo più bello della tv, la bella televisione" Leggi su rainews (Di lunedì 5 luglio 2021) Il presidentea Camera Fico: "Ha regalato allegria e spensieratezza". Il ministro Franceschini: "signoraa televisionena". Pippo Baudo: "se n'e' andata l'ultima grande vera soubrette". Renzo Arbore: "era il periodo più belloa tv, la bella televisione"

Advertising

FranAltomare : Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. - vladiluxuria : La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e d… - SkySport : Cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva famosa non solo in Italia. In carriera ha venduto oltre 60 mi… - geen0te : RT @SHIBALOVERR: Raga sono davvero sconvolta per la morte di Raffaella Carrà, io pensavo che avrebbe condotto l’Eurovision, mi dispiace tan… - GdiTragedia : RT @ToniaPeluso: La notizia della morte di Raffaella Carrà ci lascia di sasso perché la immaginavamo eterna. E lo sarà. -