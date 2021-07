Lino Banfi: “Berlusconi al Quirinale? Sarebbe bellissimo” (Di lunedì 5 luglio 2021) Lino Banfi: “Tifo per Berlusconi presidente della Repubblica” “Se Silvio Berlusconi diventasse presidente della Repubblica Sarebbe bellissimo”: lo dichiara l’attore Lino Banfi in un’intervista all’Adnkronos in cui commenta le indiscrezioni che vorrebbero il Cavaliere seriamente intenzionato a “conquistare” il Quirinale. “Leggo sui giornali di questa possibilità e ne sarei davvero felice – dichiara Banfi – ma glielo chiederò di persona tra pochi giorni, perché lui ogni anno, da quarant’anni, l’11 luglio che è il giorno del ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021): “Tifo perpresidente della Repubblica” “Se Silviodiventasse presidente della Repubblica”: lo dichiara l’attorein un’intervista all’Adnkronos in cui commenta le indiscrezioni che vorrebbero il Cavaliere seriamente intenzionato a “conquistare” il. “Leggo sui giornali di questa possibilità e ne sarei davvero felice – dichiara– ma glielo chiederò di persona tra pochi giorni, perché lui ogni anno, da quarant’anni, l’11 luglio che è il giorno del ...

