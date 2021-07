Licenziamenti | serviva più tempo Il caso brianzolo non è un fallimento

(Di lunedì 5 luglio 2021) Sull’accordo, fresco di firma (il 29 giugno scorso, ndr), tra governo e parti sociali per lo sblocco deipiomba come un fulmine a ciel sereno la decisione della Gianetti Fad Wheels, azienda brianzola leader nella produzione di cerchioni per veicoli pesanti, di lasciare a casa 152 lavoratori. Affaritaliani.it ne ha parlato con la sottosegretaria all’Economia... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti serviva

... 'Come è noto - dice al nostro giornale - sarei stata favorevole a un prolungamento del blocco deinon con criteri selettivi. O per lo meno non con criteri selettivi di tipo settoriale. ..."Nonuno scienziato, per capire che, in questo periodo di adorazione mistica nei confronti di Sua ... In questi giorni un filotto di 'successi' per le solite elite: al via i, stop a ...“L’incredibile campagna mediatica contro sussidi e reddito di cittadinanza sta toccando vette parossistiche” . Così inizia un comunicato del sindacato ORSA, che continua: L ...Il caso di un supermercato di una società della grande distribuzione organizzata. I dipendenti "ceduti", alcuni con maggiore anzianità di servizio e più carichi familiari, hanno vinto la causa per il ...