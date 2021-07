La gaffe di Donatella Scarnati con Barella | VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) Ieri durante la conferenza stampa a Coverciano della Nazionale c’è stato un momento che ha fatto ridere tutti. Quello della domanda, con gaffe, di Donatella Scarnati a Barella. La gaffe di Donatella Scarnati con Barella VIDEO “Donatella Scarnati”: Per la domanda che ha rivolto a Nicolò Barella in conferenza stampapic.twitter.com/sCbMz7zg2b — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 4, 2021 La giornalista Rai ha rivolto una domanda al centrocampista dell’Inter sui mondiali del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Ieri durante la conferenza stampa a Coverciano della Nazionale c’è stato un momento che ha fatto ridere tutti. Quello della domanda, con, di. Ladicon”: Per la domanda che ha rivolto a Nicolòin conferenza stampapic.twitter.com/sCbMz7zg2b — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 4, 2021 La giornalista Rai ha rivolto una domanda al centrocampista dell’Inter sui mondiali del ...

Advertising

ciromagliulo26 : RT @realwarriale2: Chiedo scusa a Nicolò #Barella per la gaffe della collega Donatella Scarnati circa la domanda su Italia '90. Quindi al c… - nicolo_frate : @flayawa Donatella è una brava giornalista però, una gaffe può capitare a tutti. - KarlOne71 : RT @realwarriale2: Chiedo scusa a Nicolò #Barella per la gaffe della collega Donatella Scarnati circa la domanda su Italia '90. Quindi al c… - Sicilianodoc73 : RT @realwarriale2: Chiedo scusa a Nicolò #Barella per la gaffe della collega Donatella Scarnati circa la domanda su Italia '90. Quindi al c… - Davide_Atta04 : RT @realwarriale2: Chiedo scusa a Nicolò #Barella per la gaffe della collega Donatella Scarnati circa la domanda su Italia '90. Quindi al c… -