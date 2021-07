Khaby Lame conquista l’argento | è il secondo nella classifica mondiale di TikTok

(Di lunedì 5 luglio 2021) La corsa del giovane creator di Chivasso sembra inarrestabile, appena due settimane fa vi avevamo raccontato delladelpostodi. Oggi, dopo aver superato per numero di followers la detentrice della medaglia d’argento Addison Rae. LEGGI ANCHE >: è il terzo profilo più seguito del pianeta Il successo diQuando si parla del successo di, non si può fare a ...

Maneskin, Awed, Zorzi,; e poi i vostri figli chiusi per ore in camera con un cellulare a non fare apparentemente alcunché: avvertite il disagio, ma vi dite che è il solito scontro generazionale, da sempre il ...ha scalzato la ballerina, cantante e influencer Addison Rae diventando di fatto il secondo tiktoker più seguito al mondo. Non si ferma, dunque, l'ascesa del ventunenne, originario del ...A più riprese vi abbiamo parlato di Khaby Lame, ventunenne di Chivasso divenuto in brevissimo tempo un vero e proprio fenomeno mediatico. Grazie ai suoi ...Davanti a lui solo Charli D'Amelio. Resta però la piattaforma di condivisione cinese il luogo dove Khaby Lame è riuscito e ancora riesce a macinare i numeri più impressionanti. Lì ha superato la super ...